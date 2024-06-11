Раскрыты особенности головной боли из-за обезвоживания

Существует два основных типа головных болей, связанных с обезвоживанием. Это первичная головная боль, которая возникает из-за недостатка воды в организме, и вторичная, при которой обезвоживание ухудшает течение определённых заболеваний, что приводит к головной боли.

Симптомы, возникающие одновременно с головной болью от обезвоживания, зависят от того, насколько организму не хватает воды. При лёгком или умеренном обезвоживании вы также можете столкнуться с чрезмерной жаждой, липкостью или сухостью во рту, более редким мочеиспусканием, более тёмным цветом мочи, сухой кожей, спазмами в мышцах.