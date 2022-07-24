Раскрыты особенности новой модели часов Apple Watch Pro

Ранее уже сообщалось, что Apple Watch Pro будут иметь больший дисплей, более длительное время автономной работы и новый датчик температуры тела. Гурмэн же добавил, что часы смогут работать несколько дней всего от одного заряда благодаря новому режиму с низким энергопотреблением.

Также обозреватель сообщил, что Apple Watch Pro представят эволюцию прямоугольного дизайна. Вероятно, стоит ожидать что-то свежее от внешнего вида часов. Гурмэн утверждает, что экран Apple Watch Pro станет примерно на 7% больше, и у часов не будет плоских граней. Также устройство станет прочнее за счёт нового сплава титана.