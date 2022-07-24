Раскрыты особенности новой модели часов Apple Watch Pro

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Раскрыты особенности новой модели часов Apple Watch ProОжидается обновление дизайна
Через два месяца Apple представит три новых модели Apple Watch, в том числе, совершенно новую Apple Watch Pro. Последнюю также называют «защищённой» и предназначенной для «экстремальных видов спорта». Обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) раскрыл некоторые подробности о часах.
Ранее уже сообщалось, что Apple Watch Pro будут иметь больший дисплей, более длительное время автономной работы и новый датчик температуры тела. Гурмэн же добавил, что часы смогут работать несколько дней всего от одного заряда благодаря новому режиму с низким энергопотреблением.
Также обозреватель сообщил, что Apple Watch Pro представят эволюцию прямоугольного дизайна. Вероятно, стоит ожидать что-то свежее от внешнего вида часов. Гурмэн утверждает, что экран Apple Watch Pro станет примерно на 7% больше, и у часов не будет плоских граней. Также устройство станет прочнее за счёт нового сплава титана.