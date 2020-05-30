Раскрыты особенности новых «умных» часов Samsung

Стоит отметить, что первые Samsung Galaxy Watch вышли на рынок в 2018 году. С тех пор мы не видели моделей нового поколения данной серии. Теперь же в сети стало появляться всё больше слухов о вероятных Galaxy Watch 2. Более того, «умные» часы, которые могут выйти на рынок под таким именем, уже прошли сертификацию. А значит можно ждать скорый анонс.

Источники говорят, что у часов под условным названием Galaxy Watch 2 сохранится вращающийся безель (поворотное кольцо на циферблате), который является элементом управления. Также известно, что у часов будет GPS-датчик, контроллер Wi-Fi 802.11a/b/g/n и адаптер Bluetooth LE. Кроме того, устройство можно будет подзаряжать без проводов.