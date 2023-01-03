Фитнес и здоровье
13:01, 03 января 2023
1 мин.

Раскрыты первые подробности о новых Apple Watch Ultra

Выйдут в 2024 году

Apple Watch Ultra могут похвастаться самым большим экраном из всех моделей часов компании, однако новый отчёт Haitong International Securities предполагает, что их преемники получат ещё большую панель.

Раскрыты первые подробности о новых Apple Watch Ultra

Фото: GSMArena

Аналитик Джефф Пу утверждает, что Apple Watch Ultra 2024 года будут оснащаться 2,1-дюймовым дисплеем micro-LED. Новая технология отображения позволит обеспечить более высокую яркость, чем у текущих Apple Watch с OLED-экраном.

Новости партнеров
Новости партнеров