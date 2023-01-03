Раскрыты первые подробности о новых Apple Watch Ultra

13:01, 03 января 2023
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Раскрыты первые подробности о новых Apple Watch UltraВыйдут в 2024 году
Apple Watch Ultra могут похвастаться самым большим экраном из всех моделей часов компании, однако новый отчёт Haitong International Securities предполагает, что их преемники получат ещё большую панель.
Фото: GSMArena
Аналитик Джефф Пу утверждает, что Apple Watch Ultra 2024 года будут оснащаться 2,1-дюймовым дисплеем micro-LED. Новая технология отображения позволит обеспечить более высокую яркость, чем у текущих Apple Watch с OLED-экраном.