Раскрыты подробности "четвёртой волны" COVID-19 в Токио

Раскрыты подробности "четвёртой волны" COVID-19 в ТокиоЧисло заболевших постепенно снижается
В тексте статьи сообщается, что в целом заболевших в Токио начиная с 13 августа (пик пандемии) становится меньше. Если 13 числа было выявлено 5 773 случая, то 26 августа - уже 4 704 случая, а 31 августа - 2 909 случаев. В целом же по всей стране 31 августа наблюдалось 17 713 заражения. При сравнении с Москвой получаются следующие показатели: 31 августа - 17 813 человека с коронавирусной инфекцией в России в общем и 1 162 человека в Москве.
Вместе с тем японские специалисты отмечают, что такое снижение заболеваемости пока неустойчиво. Важную роль в остановке роста случаев заражения сыграло решение мэра Токио о принятии мер "чрезвычайного положения".
Существуют ещё несколько пунктов, которые беспокоят специалистов. Это малое количество людей, которые сдавали ПЦР-тесты и вакцинировались, нехватка мест в больницах, а также рост количества заболевших детей и молодых людей.