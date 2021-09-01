Раскрыты подробности "четвёртой волны" COVID-19 в Токио

Вместе с тем японские специалисты отмечают, что такое снижение заболеваемости пока неустойчиво. Важную роль в остановке роста случаев заражения сыграло решение мэра Токио о принятии мер "чрезвычайного положения".

Существуют ещё несколько пунктов, которые беспокоят специалистов. Это малое количество людей, которые сдавали ПЦР-тесты и вакцинировались, нехватка мест в больницах, а также рост количества заболевших детей и молодых людей.