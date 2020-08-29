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Раскрыты подробности о грядущих «умных» часах Huawei в классическом стиле
Их представят осенью
Недавно Huawei представила часы Watch Fit, но до конца года у компании запланирован ещё один подобный анонс. Это будут «умные» часы в классическом стиле. В сети уже раскрыли подробности об устройстве.
Часы получили название Huawei Watch GT 2 Pro. Благодаря турецкому сайту Huaweiailesi стала известна внешность устройства:
Сообщается, что часы выйдут в двух варианта — классика и спорт. Обе версии имеют более уточнённый дизайн по сравнению с дизайном стандартных Huawei Watch GT 2. На правом боку часов можно увидеть кнопки для управления.
Huawei Watch GT 2 Pro будут поддерживать голосовые звонки, то есть должна выйти LTE-версия устройства. Также часы получат защиту от воды и аккумулятор, способный обеспечить две недели работы. Кроме того, ожидается, что Huawei Watch GT 2 Pro смогут похвастаться беспроводной зарядкой.
Huawei должна представить новинку в сентябре.