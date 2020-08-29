Раскрыты подробности о грядущих «умных» часах Huawei в классическом стиле

Сообщается, что часы выйдут в двух варианта — классика и спорт. Обе версии имеют более уточнённый дизайн по сравнению с дизайном стандартных Huawei Watch GT 2. На правом боку часов можно увидеть кнопки для управления.

Huawei Watch GT 2 Pro будут поддерживать голосовые звонки, то есть должна выйти LTE-версия устройства. Также часы получат защиту от воды и аккумулятор, способный обеспечить две недели работы. Кроме того, ожидается, что Huawei Watch GT 2 Pro смогут похвастаться беспроводной зарядкой.

Huawei должна представить новинку в сентябре.