ferra.ru

Раскрыты подробности о грядущих «умных» часах Huawei в классическом стиле

Их представят осенью
Недавно Huawei представила часы Watch Fit, но до конца года у компании запланирован ещё один подобный анонс. Это будут «умные» часы в классическом стиле. В сети уже раскрыли подробности об устройстве.

Часы получили название Huawei Watch GT 2 Pro. Благодаря турецкому сайту Huaweiailesi стала известна внешность устройства:

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Сообщается, что часы выйдут в двух варианта — классика и спорт. Обе версии имеют более уточнённый дизайн по сравнению с дизайном стандартных Huawei Watch GT 2. На правом боку часов можно увидеть кнопки для управления.

Huawei Watch GT 2 Pro будут поддерживать голосовые звонки, то есть должна выйти LTE-версия устройства. Также часы получат защиту от воды и аккумулятор, способный обеспечить две недели работы. Кроме того, ожидается, что Huawei Watch GT 2 Pro смогут похвастаться беспроводной зарядкой.

Huawei должна представить новинку в сентябре.