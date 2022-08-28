Раскрыты подробности о новых Apple Watch Pro

Больший размер корпуса, в свою очередь, приведёт к тому, что Apple Watch Pro будет иметь больший дисплей диагональю, например, 1,99 дюйма. Также в отчёте утверждается, что экран часов будет плоским. Текущие модели Apple Watch имеют слегка изогнутые края дисплея. Плоский дизайн может повысить долговечность Apple Watch Pro.

Предполагается, что эта модель будет «прочной», предназначенной для занятий спортом. Ожидается, что Apple анонсирует Apple Watch Pro вместе с двумя стандартными моделями Apple Watch Series 8 и iPhone 14 на своём мероприятии 7 сентября.