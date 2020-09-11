Раскрыты подробности об удешевлённых часах Apple Watch SE

Предполагается, что компания представит и Apple Watch SE, и Pro-часы. Согласно информации инсайдера Джона Проссера (Jon Prosser), недорогая модель будет похожа внешне на Apple Watch Series 4, не получит функцию ЭКГ и постоянно включённый дисплей (always-on display). Также сообщается, что Apple Watch SE будут доступны в размерах 40 мм и 44 мм.

Напомним, 15 сентября Apple, скорее всего, не анонсирует новые iPhone. Все ожидают презентацию часов и планшета iPad Air. Когда состоится презентация смартфонов, пока неизвестно. Возможно, в конце сентября.