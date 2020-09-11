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Раскрыты подробности об удешевлённых часах Apple Watch SE
Их могут представить 15 сентября
15 сентября состоится мероприятие Apple, на котором компания анонсирует новые «умные» часы. Инсайдер раскрыл подробности об удешевлённой модели Apple Watch SE.
Предполагается, что компания представит и Apple Watch SE, и Pro-часы. Согласно информации инсайдера Джона Проссера (Jon Prosser), недорогая модель будет похожа внешне на Apple Watch Series 4, не получит функцию ЭКГ и постоянно включённый дисплей (always-on display). Также сообщается, что Apple Watch SE будут доступны в размерах 40 мм и 44 мм.
Напомним, 15 сентября Apple, скорее всего, не анонсирует новые iPhone. Все ожидают презентацию часов и планшета iPad Air. Когда состоится презентация смартфонов, пока неизвестно. Возможно, в конце сентября.