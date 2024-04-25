Раскрыты преимущества для здоровья сна без одежды

С отказом от сна в пижаме связаны некоторые преимущества для здоровья.

Более низкая температура кожи. Чем прохладнее в помещении, где вы спите, тем лучше. Отказ от одежды может помочь снизить температуру тела. Это приведёт к более глубокому, медленному сну, который восстанавливает силы.

Лучшая связь с партнёром. Ещё лучше, если вы оба будете спать обнажёнными. Также нагота увеличивает контакт кожа к коже, что может повысить психологическое благополучие, снизить уровень стресса и улучшить отношения.

Более высокая самооценка. Было доказано, что времяпрепровождение обнаженным (в общем, не только во время сна) повышает самооценку, удовлетворённость жизнью, улучшает восприятие тела.

Снижение риска возникновения дрожжевых инфекций для женщин. Дрожжевые инфекции, вызываемые грибком Candida albicans, развиваются в тёплой и влажной среде. При сне в обнажённом виде этого можно избежать.

Повышенное количество сперматозоидов у мужчин. Согласно одному исследованию, каждое повышение температуры яичек на 1,8 градуса было связано со снижением производства сперматозоидов на 14%. Кроме сна без одежды, помочь может бельё из хлопка.