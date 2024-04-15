Раскрыты преимущества масла жожоба для здоровья волос и кожи

Вот в чём состоят преимущества для здоровья масла жожоба.

Лечение сухой кожи. За счёт увлажняющих свойств масло жожоба уменьшает сухость. Оно также возвращает эластичность грубой или раздражённой коже, может защищать кожу. Ассоциация Американской академии дерматологии рекомендует для сухой кожи использовать мазь или крем с маслом жожоба.

Лечение прыщей. Некоторые исследования показывают, что масло жожоба в этом плане эффективно. Также у него нет побочных эффектов, если пользоваться им как средством от прыщей.