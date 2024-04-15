Раскрыты преимущества масла жожоба для здоровья волос и кожи

Раскрыты преимущества масла жожоба для здоровья волос и кожиОб этом полезно знать
Вот в чём состоят преимущества для здоровья масла жожоба.
Лечение сухой кожи. За счёт увлажняющих свойств масло жожоба уменьшает сухость. Оно также возвращает эластичность грубой или раздражённой коже, может защищать кожу. Ассоциация Американской академии дерматологии рекомендует для сухой кожи использовать мазь или крем с маслом жожоба.
Лечение прыщей. Некоторые исследования показывают, что масло жожоба в этом плане эффективно. Также у него нет побочных эффектов, если пользоваться им как средством от прыщей.
Уменьшение воспаления кожи. Некоторые исследования показали наличие противовоспалительных свойств у этого масла. Однако необходимы дополнительные данные, подтверждающие это.
Восстановление поврежденных волос. Часто масло жожоба применяют для выпрямления волос. Известно, что жожоба может уменьшить потерю белка волос, обеспечить их защиту и уменьшить ломкость.
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