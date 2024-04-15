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Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 апреля 2024, 19:30
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Раскрыты преимущества масла жожоба для здоровья волос и кожи

Об этом полезно знать
Масло жожоба (Simmondsia chinensis) добывается из вечнозелёного кустарника, произрастающего в пустыне Сонора. Это растение можно найти в Египте, Перу, Индии и США. Обычно такое масло хорошо переносится людьми и имеет мало побочных эффектов.
Раскрыты преимущества масла жожоба для здоровья волос и кожи
© Oleksandr Shatyrov / Getty Images

Вот в чём состоят преимущества для здоровья масла жожоба.

Лечение сухой кожи. За счёт увлажняющих свойств масло жожоба уменьшает сухость. Оно также возвращает эластичность грубой или раздражённой коже, может защищать кожу. Ассоциация Американской академии дерматологии рекомендует для сухой кожи использовать мазь или крем с маслом жожоба.

Лечение прыщей. Некоторые исследования показывают, что масло жожоба в этом плане эффективно. Также у него нет побочных эффектов, если пользоваться им как средством от прыщей.

Раскрыты преимущества масла жожоба для здоровья волос и кожи
© JAMIE GRILL / GETTY IMAGES

Уменьшение воспаления кожи. Некоторые исследования показали наличие противовоспалительных свойств у этого масла. Однако необходимы дополнительные данные, подтверждающие это.

Восстановление поврежденных волос. Часто масло жожоба применяют для выпрямления волос. Известно, что жожоба может уменьшить потерю белка волос, обеспечить их защиту и уменьшить ломкость.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.