Раскрыты преимущества овсянки для здоровья

Сахар из овсянки и каш усваивается примерно на 2/3 быстрее, чем сахар из белого хлеба. Это значит, что овёс — продукт со средним гликемическим индексом.

Лучше для организма, чтобы пища всё-таки в целом усваивалась медленнее. Считается, что это помогает контролировать аппетит. Но также чем больше углеводов вы в целом съедаете, тем сильнее повышается уровень глюкозы в крови после еды.

Также овёс — отличный источник клетчатки. Она насыщает, поддерживает регулярный и здоровый стул. Овсянка содержит особый вид клетчатки — бета-глюканы. Они связаны с более низким риском возникновения резистентности к инсулину, болезней сердца, увеличением веса, повышением кровяного давления, уровня холестерина. Но чтобы получить от этих веществ пользу, их нужно потреблять не менее 3 г ежедневно. Средняя порция овса (30 г) содержит 1 г бета-глюканов.

Новые данные показывают, что овсянка не только увеличивает количество полезных бактерий, но и способствует выработке короткоцепочечных жирных кислот. Эти кислоты помогают питать клетки толстой кишки, регулируют аппетит, контролировать содержание жиров и глюкозы в крови. Всё это снижает вероятность развития сахарного диабета 2 типа, болезней сердца.

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