Раскрыты причины, по которым люди продают свои почки

Почки пользуются большим спросом во всем мире, превышая число доступных доноров, что делает их главной мишенью для нелегальной торговли органами. Эта практика эксплуатирует уязвимых людей и представляет собой значительные медицинские, социальные, психологические и юридические риски. Команда Шрестха изучила мотивы продажи почек, систематически анализируя медицинскую литературу из разных стран. Несмотря на то, что бедность оказалась основным фактором, были выявлены и другие причины:

Недостаток информации: многие люди не имеют достаточных знаний о рисках и последствиях удаления почки.

Долги: финансовое бремя иногда толкает людей на продажу почки.

Материалистические желания: деньги могут быть использованы для покупки таких вещей, как мотоциклы или телефоны.

Приобретение земли: некоторые стремятся купить дополнительную землю.

Финансовая свобода: желание обрести финансовую стабильность — еще один мотиватор.

Альтруизм: в редких случаях продавцы руководствуются искренним желанием помочь другим.

Плата за приданое: в некоторых культурах мужчины продают почки, чтобы собрать деньги на приданое.

Исследование выявило и региональные различия. Бедность была самой веской причиной на Индийском субконтиненте, а брокеры служили ключевым связующим звеном между продавцами и покупателями в таких странах, как Бангладеш, Непал, Индия и Филиппины. Настораживает тот факт, что в некоторых исследованиях, проведенных в Индии и на Филиппинах, в качестве центров торговли почками указывались города с развитыми медицинскими учреждениями.

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