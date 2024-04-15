Раскрыты причины, по которым некоторые люди вечно опаздывают

Существуют разные причины, по которым вы можете постоянно опаздывать. Как правило, опоздание связано с более низкими баллами по добросовестности и невротизму в личностных тестах. Если говорить об этом в положительном ключе, то вечно опаздывающий человек просто более расслаблен.

Возможно, связано это с воспитанием человека или с культурными особенностями. Например, есть свидетельства, что люди в некоторых странах, таких как Бразилия, как правило, гораздо более расслаблены, чем, например, в Америке.