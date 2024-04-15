Раскрыты причины, по которым некоторые люди вечно опаздывают

Раскрыты причины, по которым некоторые люди вечно опаздываютВот что учёные говорят об этом
Существуют разные причины, по которым вы можете постоянно опаздывать. Как правило, опоздание связано с более низкими баллами по добросовестности и невротизму в личностных тестах. Если говорить об этом в положительном ключе, то вечно опаздывающий человек просто более расслаблен.
Возможно, связано это с воспитанием человека или с культурными особенностями. Например, есть свидетельства, что люди в некоторых странах, таких как Бразилия, как правило, гораздо более расслаблены, чем, например, в Америке.
Одно исследование психологов Калифорнийского университета и Университетского колледжа Лондона показало, что мы склонны недооценивать время, которое нам понадобится, чтобы пересечь знакомые физические пространства. Поэтому и шанс опоздать в этом случае выше.
Ещё один фактор, который нужно учитывать, — отношение к раннему прибытию. Вполне возможно, что на подсознательном вы ненавидите ждать, поэтому предпочитаете приходить позже.