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Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 апреля 2024, 14:15
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Раскрыты причины, по которым некоторые люди вечно опаздывают

Вот что учёные говорят об этом
У многих из нас есть такой знакомый, который опаздывает всегда и везде. Но почему так происходит и может ли сам человек на это повлиять?
Раскрыты причины, по которым некоторые люди вечно опаздывают
© TimeTrak

Существуют разные причины, по которым вы можете постоянно опаздывать. Как правило, опоздание связано с более низкими баллами по добросовестности и невротизму в личностных тестах. Если говорить об этом в положительном ключе, то вечно опаздывающий человек просто более расслаблен.

Возможно, связано это с воспитанием человека или с культурными особенностями. Например, есть свидетельства, что люди в некоторых странах, таких как Бразилия, как правило, гораздо более расслаблены, чем, например, в Америке.

Раскрыты причины, по которым некоторые люди вечно опаздывают
© Getty

Одно исследование психологов Калифорнийского университета и Университетского колледжа Лондона показало, что мы склонны недооценивать время, которое нам понадобится, чтобы пересечь знакомые физические пространства. Поэтому и шанс опоздать в этом случае выше.

Ещё один фактор, который нужно учитывать, — отношение к раннему прибытию. Вполне возможно, что на подсознательном вы ненавидите ждать, поэтому предпочитаете приходить позже.