Раскрыты признаки, по которым можно понять, испортились ли яйца

Чтобы понять, испортились ли купленные вами яйца, сделайте следующее.

Понюхайте яйца. Разбейте яйцо на чистую белую тарелку, стараясь сохранить желток целым. Свежие яйца обладают тонким и едва заметным запахом. Если же у продукта сильный неприятный запах, это явный признак того, что оно испортилось и есть его нельзя.

Осмотрите яйца. Проверьте, нет ли на скорлупе трещин, слизи или порошкообразных остатков. Всё это может указывать на рост бактерий или на повреждение яйца. Разбив яйцо, осмотрите белок и желток. Свежие яйца будут иметь яркий желток и густой мутный белок, а старые плоский желток и жидкий, водянистый белок.

Проверьте дату истечения срока годности. Правда, важно понимать, что эта дата не является единственным показателем свежести продукта.