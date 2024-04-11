Раскрыты признаки, по которым можно понять, испортились ли яйца

Раскрыты признаки, по которым можно понять, испортились ли яйцаВозьмите себе это на заметку
Чтобы понять, испортились ли купленные вами яйца, сделайте следующее.
Понюхайте яйца. Разбейте яйцо на чистую белую тарелку, стараясь сохранить желток целым. Свежие яйца обладают тонким и едва заметным запахом. Если же у продукта сильный неприятный запах, это явный признак того, что оно испортилось и есть его нельзя.
Осмотрите яйца. Проверьте, нет ли на скорлупе трещин, слизи или порошкообразных остатков. Всё это может указывать на рост бактерий или на повреждение яйца. Разбив яйцо, осмотрите белок и желток. Свежие яйца будут иметь яркий желток и густой мутный белок, а старые плоский желток и жидкий, водянистый белок.
Проверьте дату истечения срока годности. Правда, важно понимать, что эта дата не является единственным показателем свежести продукта.
Проверьте яйца при помощи воды. Наполните миску холодной водой и аккуратно поместите в неё яйца. Считается, что свежие яйца должны опуститься на дно, а старые всплывают. Правда, не все эксперты подтверждают эффективность этого метода.
Проверьте слизистость яиц. Наличие слизистой оболочки на скорлупе может указывать на рост бактерий, а порошкообразные пятна, которые остаются у вас на руках, — на плесень. Также если какая-то часть яйца липкая на ощупь, это может быть признаком того, что бактерии начали размножаться.
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