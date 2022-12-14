Раскрыты результаты испытания новейшей вакцины от рака

Производители лекарств заявили, что комбинация вакцины и иммунотерапии Merck Keytruda привела к статистически значимому улучшению у пациентов с прогрессирующей меланомой.

Как и Spikevax (вакцина, используемая для защиты от COVID-19), потенциальная вакцина против рака кожи использует технологию мРНК. Она обучает иммунную систему пациента распознавать мутации в ДНК опухоли пациента и реагировать на них.

В клиническом испытании с участием 157 пациентов исследователи сравнили комбинацию вакцины и иммунотерапии Merck Keytruda с одной только иммунотерапией. Кейтруда.

В группе пациентов, принимавших потенциальную вакцину и иммунотерапию, риск смерти или возвращения рака снизился на 44%, сообщили компании. Merck и Moderna планируют начать исследование фазы 3 в следующем году.

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