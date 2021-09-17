Раскрыты самые подробные характеристики новейших умных часов Apple

Интересна информация о весе различных вариантов Apple Watch Series 7. 41-мм часы весят 32 грамма в алюминиевом корпусе, 42,3 — в корпусе из нержавеющей стали, 37 граммов — в титановом корпусу. 45-мм версия часов весит 38,8, 51,5 и 45,1 грамма соответственно.

Также подтверждено название чипсета S7 SiP, который должен быть на 20% быстрее, чем S5 SiP в Apple Watch SE. Объём внутренней памяти у часов Series 7 составляет 32 ГБ.