Раскрыты вред и польза марихуаны для здоровья человека

Более того, марихуана может попасть в плод во время беременности. В ходе нескольких исследований выяснилось, что это связано с низким весом при рождении. Также учёные подозревают, что это повышает вероятность госпитализации новорождённых в отделения интенсивной терапии и мертворождений.

Известно, что каннабис и его производные могут облегчить боль. Правда, в некоторых исследованиях отмечается, что действует это вещество немногим лучше, чем плацебо. Также каннабис может уменьшить тошноту, вызванную химиотерапией, успокоить эпилептические припадки, облегчить симптомы рассеянного склероза, использоваться как снотворное. Недавние исследования намекнули, что марихуана может немного снизить уровень опиоидной зависимости, хотя это тоже оспаривается.

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