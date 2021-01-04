Рассекречены дизайн и характеристики конкурента Xiaomi Mi Band от OnePlus

На изображении можно увидеть дизайн будущего браслета. А инсайдеры Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) и Мукул Шарма (Mukul Sharma) написали о некоторых характеристиках устройства.

По их информации, OnePlus Band получит 1,1-дюймовый AMOLED экран, 13 режимов упражнений, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также 14 дней жизни от одного заряда батареи.

Также браслет может отслеживать сон владельца, частоту сердечных сокращений и уровень насыщенности крови кислородом. Ожидается, что OnePlus Band будет стоить около $34. 11 января его представят в Индии, а потом и в других странах.

А вот и фотографии нового браслета от инсайдера: