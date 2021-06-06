Рассекречены новые функции часов Apple

Информацией поделился разработчик Хаос Тиан (Khaos Tian). Он нашёл сведения в коде для разработчиков в онлайн-магазине приложений App Store. В нём содержались доказательства существования ещё не выпущенного приложения Mind. Вероятно, оно будет работать как на watchOS, так и на iOS. Предполагается, что оно будет предназначено для работы над ментальным здоровьем. Журналисты считают, что речь может идти о медитациях. В целом, это может быть развитием приложения Breathe («Дыхание»).

Напомним, конференция Apple для разработчиков WWDC 2021 начнётся 7 июня.