Рассекречены стоимость и дизайн недорогих браслетов Xiaomi с NFC

Сначала инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) рассказал в твиттере, что у индийских пользователей уже появилась возможность сделать предварительный заказ на Xiaomi Mi Band 4, несмотря на то, что презентация устройства состоится только 11 июня. Согласно информации блогера, базовая версия Mi Band 4 стоит $40 (около 2595 рублей), а топовая — $50 (почти 3244 рубля).

Чуть позже другие источники написали, что цены на браслет будут начинаться всё-таки от $28 (1817 рублей). Истину мы узнаем во время анонса. Но, в любом случае, устройство получается недорогим.

Известно же о нём следующее: трекер будет иметь NFC-модуль для бесконтактных покупок (правда, неизвестно, будет ли это работать в России), оснащён цветным OLED-дисплеем и аккумулятором ёмкостью 135 мАч. На опубликованном генеральном директором Xiaomi тизере видны все цветовые решения браслета.