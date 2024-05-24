Растительная диета оказалась связана с меньшим риском возникновения болезней сердца

Обе растительные диеты, кроме того, были связаны со снижением вероятности развития нескольких факторов риска, которые могут привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Среди них — ожирение, высокий уровень холестерина, повышенное кровяное давление и воспаление.

При этом в анализ были включены только люди, которые придерживались строго вегетарианской или веганской диеты. Также в ходе исследования все формы животного белка рассматривались одинаково.

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