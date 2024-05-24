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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 мая 2024, 20:15
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Растительная диета оказалась связана с меньшим риском возникновения болезней сердца

А также рака
В рамках нового исследования специалисты изучили данные 48 обзоров, опубликованных за 20 лет. В них изучалось влияние веганской или вегетарианской диеты на здоровье.
Растительная диета оказалась связана с меньшим риском возникновения болезней сердца
© Nadine Greeff/Stocksy

Результаты недавнего исследования, опубликованного в журнале Nature, показали, что вегетарианская и веганская диеты связаны с более низким риском развития некоторых видов рака, а также ишемической болезни сердца. Также эти виды рациона связывали со снижением вероятности развития рака простаты и толстой кишки. Кроме того, вегетарианская диета оказалась связана с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Растительная диета оказалась связана с меньшим риском возникновения болезней сердца
© EatingWell

Обе растительные диеты, кроме того, были связаны со снижением вероятности развития нескольких факторов риска, которые могут привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Среди них — ожирение, высокий уровень холестерина, повышенное кровяное давление и воспаление.

При этом в анализ были включены только люди, которые придерживались строго вегетарианской или веганской диеты. Также в ходе исследования все формы животного белка рассматривались одинаково.

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