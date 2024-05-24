Растительная диета оказалась связана с меньшим риском возникновения болезней сердца

Растительная диета оказалась связана с меньшим риском возникновения болезней сердцаА также рака
Результаты недавнего исследования, опубликованного в журнале Nature, показали, что вегетарианская и веганская диеты связаны с более низким риском развития некоторых видов рака, а также ишемической болезни сердца. Также эти виды рациона связывали со снижением вероятности развития рака простаты и толстой кишки. Кроме того, вегетарианская диета оказалась связана с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обе растительные диеты, кроме того, были связаны со снижением вероятности развития нескольких факторов риска, которые могут привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Среди них — ожирение, высокий уровень холестерина, повышенное кровяное давление и воспаление.
При этом в анализ были включены только люди, которые придерживались строго вегетарианской или веганской диеты. Также в ходе исследования все формы животного белка рассматривались одинаково.
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