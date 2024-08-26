Разблокировка иммунной памяти: найден метаболический переключатель

Исследование, опубликованное в журнале Science Immunology под руководством ученых Пинг-Чих Хо и Алессио Бевилаква, показало, что белок PPARβ/δ играет ключевую роль в формировании Т-клеток памяти, которые необходимы для длительного иммунитета против ранее встречавшихся патогенов.

PPARβ/δ, главный регулятор экспрессии генов, также играет важнейшую роль в предотвращении "истощения" Т-клеток в опухолях, в результате чего они теряют способность эффективно бороться с раком. Исследователи продемонстрировали, что активация PPARβ/δ в Т-клетках усиливает их противоопухолевые возможности, задерживая рост меланомы у мышей более эффективно, чем необработанные клетки.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что воздействие на PPARβ/δ-сигнализацию может значительно повысить эффективность противораковой терапии на основе Т-клеток. Для изучения этого потенциала на людях необходимы дальнейшие исследования.

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