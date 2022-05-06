Разработан инструмент для более точного прогноза заболеваний

Изменения в последовательности ДНК гена могут привести к появлению генетического варианта, который повышает риск развития заболеваний. ППР объединяют влияние генетических вариантов по всему геному и показывают перспективность их использования для прогнозирования вероятности развития заболеваний у отдельных пациентов.

Однако ППР необходимо "обучить" предсказывать риск заболевания, используя данные других исследований. Основная проблема существующих методов расчета ППР заключается в том, что до настоящего времени в большинстве геномных исследований использовались данные, собранные у лиц европейского происхождения. По словам авторов исследования, это создает европоцентристский уклон в существующих ППР, что приводит к значительно менее точным прогнозам и повышает вероятность того, что они могут завышать или занижать риск заболеваний в неевропейских популяциях.

В ходе исследования ученые использовали геномные данные людей из нескольких различных популяций для прогнозирования широкого спектра физических показателей (таких как рост, индекс массы тела и артериальное давление), биомаркеров крови (таких как глюкоза и холестерин), а также риска развития шизофрении. Затем они сравнили предсказанный признак или риск заболевания с фактическими показателями или сообщенным статусом заболевания, чтобы измерить точность прогнозирования нового ППР.

Результаты исследования показали, что новый ППР значительно точнее, чем существующие инструменты в неевропейских популяциях.