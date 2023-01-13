Разработан новый вид крема от экземы

В отличие от других существующих методов лечения экземы, которые часто лишь частично подавляют воспалительные сигналы, этот новый препарат направлен на целый ряд медиаторов воспаления.

"Мы раскрыли механизм экземы, продемонстрировав, что можем контролировать как минимум 15 генов, отвечающих за производство основных медиаторов воспаления кожи", - пояснил Яцек Хавигер, ведущий исследователь исследования.

В исследовании ученые описали воздействие нового препарата на животных моделях атопического дерматита. В течение нескольких дней после применения крема поражения кожи у животных заживали. Исследователи также отметили, что экспериментальный препарат не оказывал токсического воздействия на животных, а инфильтрация кожи воспалительными клетками была успешно подавлена.

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