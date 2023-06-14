Разработан определяющих свежесть продуктов датчик. Работает со смартфонами

Обнаруживая порчу, датчик отправляет уведомления на смартфон, позволяя определить, безопасна ли еще пища для употребления. Успешное тестирование датчика на образцах курицы и говядины, хранившихся в различных условиях, демонстрирует его надежность в прогнозировании порчи.

Исследователи делают акцент на экологии и климате. Так, ежегодно примерно одна треть всего мирового производства продуктов питания «пропадает» или выбрасывается, что составляет 1,4 миллиарда тонн. Но также испорченные продукты могут представлять опасность для здоровья из-за присутствия вредных бактерий, вызывающих пищевые отравления.

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