Разработан пластырь с микроиглами для восстановления роста волос

Устройство работает за счет борьбы с окислительным стрессом, который воздействует на фолликулы, в результате чего волосы становятся гуще и плотнее, чем при использовании общепринятых методов лечения.

Исследование сосредоточено на наиболее распространенном типе выпадения волос - андрогенетической алопеции. Считается, что ключевую роль в этом заболевании играет окислительный стресс, который может быть вызван избытком реактивных форм кислорода на коже головы, вызывающих повреждение клеток, ответственных за рост фолликулов.

Машинное обучение было использовано для эффективного отбора 91 различных кандидатов в нанозимы (наночастицы, имитирующие природные ферменты) и предсказания того, какое соединение будет вести себя наиболее похоже на супероксиддисмутазу, которая помогает естественным образом нейтрализовать реактивные виды кислорода в организме. Победившее соединение тиофосфита марганца было интегрировано в нанолисты и протестировано на клетках фибробластов кожи человека, где оно безвредно снизило уровень реактивных видов кислорода.

Затем ученые создали пластырь с микроиглами, содержащий эти соединения, и разработали его таким образом, чтобы он удалял избыток реактивных видов кислорода. Пластырь был наклеен на мышей, и уже через 13 дней у животных наблюдалось восстановление волос, причем пряди выглядели более густыми и плотными, чем у мышей, которых лечили либо тестостероном, либо миноксидилом.

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