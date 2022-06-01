Разработан препарат для борьбы со злокачественными опухолями

Препарат был разработан исследователями Вашингтонского университета, которые планируют провести клинические испытания первой фазы, чтобы изучить его безопасность и эффективность у пациентов с синовиальной саркомой, распространившейся за пределы первоначального очага опухоли.

Синовиальная саркома встречается редко, ежегодно диагностируется от 900 до 1000 новых случаев, и чаще всего диагностируется в подростковом возрасте.

“Синовиальная саркома вызывается очень специфической генетической мутацией, поэтому это относительно чистый рак, то есть у него есть одна специфическая генетическая ошибка, которую можно использовать, в отличие от других видов рака, которые имеют сложное накопление множества мутаций, последствия которых трудно разгадать”, - заявили авторы работы.

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