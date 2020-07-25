Разработан прибор для мгновенного обнаружения коронавируса у человека

Миниатюрный прибор способен определять наличие не только коронавируса, но и следов антител к нему. Работа устройства основана на методе цветовой спектроскопии. Сам детектор состоит из проводников толщиной в прядь волос и покрыт тонким слоем золота. Он может реагировать на вещества, а по цвету его индикатора определяется присутствие тех или иных веществ.

Прибор не работает без программного обеспечения на основе искусственного интеллекта (ИИ), который анализирует реакцию детектора. Программа определяет, какое вещество находится в крови человека.

Чтобы сделать прибор тестом на COVID-19, детектор обрабатывают раствором, содержащим протеины, которые специфически связаны с коронавирусом. Вирус, вступив в контакт с поверхностью детектора, изменяет цвет индикатора. Пациент может тут же узнать, заражён он или нет.