Разработан способ точного измерения уровня сахара в крови с помощью смартфона

Система обеспечивает примерно такую же точность, как и существующие домашние глюкометры. Исследователи считают, что эта технология может стать доступным решением для пациентов, которые не могут позволить себе самостоятельно проводить анализы, поскольку глюкометры и тест-полоски не всегда могут быть доступны.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.