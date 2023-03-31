Разработан способ точного измерения уровня сахара в крови с помощью смартфона

Разработан способ точного измерения уровня сахара в крови с помощью смартфонаЯвно дешевле глюкометров
Ученые разработали систему под названием GlucoScreen, которая использует смартфоны и модернизированные тест-полоски для точного измерения уровня сахара в крови для раннего выявления преддиабета.
Фото: Raymond C. Smith/University of Washington
Система заключается в том, что пользователь приклеивает каждый конец тест-полоски к задней панели телефона, закрывая вспышку камеры. После укола пальца капля крови попадает на биосенсор на конце тест-полоски. С помощью фотодиодов, питающихся от вспышки телефона, данные анализа крови передаются в устройство, где машинное обучение в приложении обрабатывает информацию и рассчитывает показания уровня глюкозы в крови.
Система обеспечивает примерно такую же точность, как и существующие домашние глюкометры. Исследователи считают, что эта технология может стать доступным решением для пациентов, которые не могут позволить себе самостоятельно проводить анализы, поскольку глюкометры и тест-полоски не всегда могут быть доступны.
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