Разработан «умный пинцет» для микробиома, или как достать иголку из стога сена

Разработан «умный пинцет» для микробиома, или как достать иголку из стога сенаНовый инструмент позволяет проводить точные исследования бактерий
Представьте себе, что вы выдергиваете одну иголку из стога сена, кишащего триллионами других. Именно этого и добились исследователи с помощью нового инструмента под названием mEnrich-seq. Этот «умный пинцет» позволяет ученым выделять и изучать конкретные штаммы бактерий в сложных микробиомах, открывая двери к прорыву в диагностике и лечении заболеваний.
Возможность секвенирования бактериальных геномов произвела революцию в нашем понимании этих крошечных соседей. Однако анализ целых микробиомов, часто состоящих из разнообразного оркестра микробов, может быть похож на прослушивание какофонии, когда не знаешь, на каком инструменте сосредоточиться. Именно здесь и проявляет себя mEnrich-seq.
Разработанный исследователями из Медицинской школы Икан при Маунт-Синай, mEnrich-seq использует ключевой «отпечаток пальца»: метилирование бактериальной ДНК. Подобно тому, как у людей есть родимые пятна, бактерии имеют на своей ДНК особые химические маркеры. mEnrich-seq распознает эти «секретные коды» и обогащает образцы для интересующих бактерий, эффективно заглушая фоновый шум.
Этот «пинцет» успешно извлек и секвенировал геномы E. coli из образцов мочи пациентов с инфекциями мочевыводящих путей. mEnrich-seq не только захватил более 99,97% геномов, но и сделал это с большей чувствительностью, чем традиционные методы, даже когда кишечная палочка присутствовала в мизерных количествах.
Но таланты mEnrich-seq выходят за рамки кишечной палочки. Исследователи также выделили и секвенировали неуловимую Akkermansia muciniphila — кишечную бактерию, связанную с ожирением и диабетом второго типа. Эта работа, ранее сложная из-за редкости бактерии, открывает путь к изучению ее роли в этих сложных заболеваниях.
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