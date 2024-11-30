Разработана ДНК-наноструктура для захвата вирусов

Опубликованный в журнале Science Robotics наноробот построен из одной молекулы ДНК и имеет похожую на руку конструкцию с четырьмя пальцами, каждый из которых имеет три сустава, что позволяет точно манипулировать объектами на микроскопическом уровне.

NanoGripper работает по принципу ДНК-оригами, складывая длинную нить ДНК в сложную трехмерную форму. В структуру входят ДНК-аптамеры, которые связываются с определенными целями, например вирусными частицами, инициируя движение его «пальцев».

В ходе испытаний NanoGripper в паре с датчиком на основе фотонных кристаллов обнаруживал вирусные частицы в течение 30 минут с высокой чувствительностью, не уступающей традиционным молекулярным инструментам. Он также продемонстрировал способность предотвращать вирусную инфекцию, блокируя взаимодействие вирусных белков с клеточными рецепторами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.