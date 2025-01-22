Разработанные ИИ Google лекарства испытают уже в этом году

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Хассабис поделился целью значительно сократить процесс создания лекарств с нескольких лет до нескольких недель или месяцев.

Хассабис и ученый из DeepMind Джон Джампер получили Нобелевскую премию по химии 2024 года за работу по предсказанию структуры белков. Этот прорыв, достигнутый с помощью ИИ-инструмента AlphaFold компании DeepMind, помогает моделировать взаимодействие белков, ДНК и РНК.

Несмотря на то, что ИИ способен ускорить создание лекарств, многие фармацевтические компании с осторожностью относятся к полному внедрению этой технологии. В докладе Bloomberg отмечается, что первые результаты применения лекарств, разработанных искусственным интеллектом, были «неоднозначными».

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