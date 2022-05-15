Разработано лекарство от больших родимых пятен и рака кожи

Примерно один из 20 000 младенцев рождается с так называемым врожденным гигантским невусом - огромной пигментной родинкой, которая может покрывать большую часть лица и тела. Из-за внешнего вида родинки и риска ее перерождения в рак кожи многие пациенты решают сделать своим детям обширную операцию по удалению всего новообразования, что может привести к образованию больших и постоянных шрамов.

“Целью нашего исследования было разработать серию моделей, предназначенных для выяснения ключевых биологических особенностей этих поражений, и протестировать нехирургические методы лечения кожи, направленные на то, чтобы заставить клетки невуса отступить”, - говорит старший автор Дэвид Э. Фишер

Фишер и его коллеги использовали модели для анализа различных фаз этих невусов, чтобы лучше понять, как они формируются и развиваются. Кроме того, когда ученые использовали эти модели для тестирования местного применения отдельных или комбинированных препаратов, блокирующих сигнальные пути, активируемые мутациями NRAS, они обнаружили, что некоторые из них привели к значительному уменьшению невусов. Кроме того, препарат, стимулирующий воспалительную реакцию после местного нанесения на кожу, привел к полному регрессу невусов после трех процедур. Терапия также обеспечила полную профилактику образования рака кожи у мышей. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.