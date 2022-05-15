Фитнес и здоровье
Сегодня в 13:35
1 мин.

Разработано лекарство от больших родимых пятен и рака кожи

В ходе недавнего исследования
Исследователи под руководством сотрудников Массачусетской больницы общего профиля (MGH) недавно показали, что несколько препаратов могут быть нанесены на кожу, чтобы вызвать регресс поражений, которые могут быть вызваны невусом, а один препарат местного действия также защищает от рака кожи
Разработано лекарство от больших родимых пятен и рака кожи

Примерно один из 20 000 младенцев рождается с так называемым врожденным гигантским невусом - огромной пигментной родинкой, которая может покрывать большую часть лица и тела. Из-за внешнего вида родинки и риска ее перерождения в рак кожи многие пациенты решают сделать своим детям обширную операцию по удалению всего новообразования, что может привести к образованию больших и постоянных шрамов.

Целью нашего исследования было разработать серию моделей, предназначенных для выяснения ключевых биологических особенностей этих поражений, и протестировать нехирургические методы лечения кожи, направленные на то, чтобы заставить клетки невуса отступить”, - говорит старший автор Дэвид Э. Фишер

Фишер и его коллеги использовали модели для анализа различных фаз этих невусов, чтобы лучше понять, как они формируются и развиваются. Кроме того, когда ученые использовали эти модели для тестирования местного применения отдельных или комбинированных препаратов, блокирующих сигнальные пути, активируемые мутациями NRAS, они обнаружили, что некоторые из них привели к значительному уменьшению невусов. Кроме того, препарат, стимулирующий воспалительную реакцию после местного нанесения на кожу, привел к полному регрессу невусов после трех процедур. Терапия также обеспечила полную профилактику образования рака кожи у мышей. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров