Разработано новое лекарство от слабоумия в старости

Ученые разработали новую методику, которая в конечном итоге может привести к новым потенциальным методам лечения болезни Альцгеймера. В качестве “мишени” ученые взяли белок под названием p38, а точнее, его особую форму. Когда p38 проходит процесс модификации, называемый фосфорилированием, он превращается в активную форму белка, известную как p-p38.

После отбора ряда соединений, способных воздействовать на p-p38, группа выявила одно из них под названием PRZ-18002, которое эффективно не только ингибировало белок, но и разрушало его.

В ходе испытаний на мышиных моделях болезни Альцгеймера команда обнаружила, что PRZ-18002 успешно снижает уровень p38-пути. Это улучшило когнитивные способности животных, такие как пространственное мышление, и уменьшило химические процессы в мозге, связанные с болезнью, такие как накопление бляшек амилоид-бета.

Конечно, результаты, полученные на мышах, не всегда переносятся на людей, и этот метод, как и его предшественники, может потерпеть неудачу в клинических испытаниях. Но главное, что процесс пошел.

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