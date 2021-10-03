Разработаны таблетки, снижающие риск тяжёлого течения COVID-19 и смерти от коронавируса

Новый препарат молнупиравир прошёл клинические испытания. Сообщается, что из 385 испытуемых, принимающих лекарство, через 29 дней были госпитализированы 28 человек, а летальных случаев зафиксировано не было. 28 участников, которые пили препарат и плацебо, пожаловались на побочные эффекты, однако в группе принимающих лекарство отказались от него из-за побочек меньше человек.

Также примерно 40 человек были заражены коронавирусом вариантов "Гамма", "Дельта" или "Мю". Молнупиравир оказался эффективен против всех трёх и против более ранних вариантов инфекции.

Вирусолог из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле Марк Денисон говорит, что наиболее важным свойством препарата является то, что его можно принимать в форме таблеток, а не в виде внутривенной инфузии, как ремдесивир. Молнупиравир может быть прописан сразу же, как только пациент получит положительный результат теста на COVID-19, чтобы снизить вероятность тяжёлого развития заболевания и риск смерти впоследствии. Возможно, это в сочетании с вакцинами поможет взять под контроль пандемию.