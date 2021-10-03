Разработаны таблетки, снижающие риск тяжёлого течения COVID-19 и смерти от коронавируса

Разработаны таблетки, снижающие риск тяжёлого течения COVID-19 и смерти от коронавирусаИх создала компания Merck
Новый препарат молнупиравир прошёл клинические испытания. Сообщается, что из 385 испытуемых, принимающих лекарство, через 29 дней были госпитализированы 28 человек, а летальных случаев зафиксировано не было. 28 участников, которые пили препарат и плацебо, пожаловались на побочные эффекты, однако в группе принимающих лекарство отказались от него из-за побочек меньше человек.
Также примерно 40 человек были заражены коронавирусом вариантов "Гамма", "Дельта" или "Мю". Молнупиравир оказался эффективен против всех трёх и против более ранних вариантов инфекции.
Вирусолог из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле Марк Денисон говорит, что наиболее важным свойством препарата является то, что его можно принимать в форме таблеток, а не в виде внутривенной инфузии, как ремдесивир. Молнупиравир может быть прописан сразу же, как только пациент получит положительный результат теста на COVID-19, чтобы снизить вероятность тяжёлого развития заболевания и риск смерти впоследствии. Возможно, это в сочетании с вакцинами поможет взять под контроль пандемию.
Результаты испытаний препарата были настолько обнадёживающими, что независимая группа экспертов приняла решение досрочно остановить глобальное исследование. Компания Merck заявила, что планирует запросить разрешение на использование препарата в экстренных случаях в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США, а также подаст заявку на его применение в других странах.
Иногда у вирусов развивается устойчивость к компонентам лекарств. В случае с молнупиравиром, по словам Денисона, подобное исключено, поскольку "препарат вызывает слишком много других повреждающих мутаций".
К концу 2021 года, как отмечает компания Merck, будут произведены до 10 миллионов доз препарата. Уже сейчас заключены соглашения с производителями непатентованных лекарств в более чем 100 странах.
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