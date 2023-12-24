Развенчание мифов: цвет света - не тот враг сна, о котором все думали

Команда исследователей подвергала добровольцев контролируемому воздействию голубоватого, желтоватого и белого света, направленного на определенные колбочки в сетчатке, при этом стимуляция светочувствительных ганглиозных клеток оставалась постоянной. В отличие от исследований на мышах, цветовая вариативность не сыграла существенной роли в изменении внутренних часов и режима сна у людей.

Исследование подчеркивает доминирующее влияние светочувствительных ганглиозных клеток на ритм сна и бодрствования, развенчивая миф о том, что цвет света является главным нарушителем сна. Результаты исследования подчеркивают важность учета воздействия на эти клетки при разработке световых решений, преуменьшая роль цвета в влиянии на качество сна.

Поскольку мы живем в эпоху цифровых технологий, заполненных экранами, исследование также ставит под сомнение необходимость ночных режимов смартфонов, предполагая, что эффективным может быть уменьшение доли коротковолнового света, а корректировка цвета является побочным продуктом, которого можно избежать.

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