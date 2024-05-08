Развенчаны главные мифы о переходе на растительную диету

Также посмотрите, что у вас лежит на тарелке. Половину на ней должны составлять овощи, четверть — белки, ещё четверть — углеводы. Постарайтесь первое время дополнять некоторые животные белки растительным.

Важно в день потреблять пять порций овощей и фруктов. Помочь в этом может покупка сезонных продуктов.

Чечевица тоже является отличным источником белка. Кроме того, из неё вы получите клетчатку, пребиотики.

Рацион, полностью состоящий из цельных растительных продуктов, может подойти не всем. Однако научно доказано, что включение в диету фруктов и овощей благотворно влияет на здоровье человека.

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