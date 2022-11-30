Развитие болезни Альцгеймера можно замедлить, не прибегая к лекарствам

Собственные иммунные клетки мозга называются микроглия и находятся в центральной нервной системе. Это большие пожиратели, которые уничтожают вирусы, поврежденные клетки и инфекционные агенты, попадающиеся им на пути. Давно известно, что микроглиальные клетки могут активироваться по-разному при некоторых неврологических заболеваниях, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. В зависимости от того, как они активируются, они могут как ускорять, так и замедлять развитие болезни. Исследователи из Лундского университета и Каролинского института показали, что определенный тип активации микроглиальных клеток запускает воспалительные защитные механизмы в иммунной системе:

Один из белков, который находится на поверхности микроглиальных клеток, - TREM2. Когда в этом белке происходит необычная мутация, риск развития болезни Альцгеймера возрастает. Однако, когда белок активируется, он, наоборот, может быть защитным. А именно, рецептор TREM2, похоже, чувствует остаточные продукты распадающихся клеток в мозге, что приводит к его активации. Когда TREM2 активируется у людей с болезнью Альцгеймера, исследователи обнаружили, что в клетках мозга накапливается меньше нитевидных структур, образованных белком тау.

"Это, в свою очередь, означает, что развитие болезни происходит медленнее, и ухудшение когнитивных способностей пациента замедляется", - говорит Оскар Ханссон, профессор неврологии Лундского университета.

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