Realme привезла в Россию недорогие часы и наушники

Наушники realme Buds Air Pro получили функцию активного шумоподавления. Благодаря этому можно слушать музыку в шумном транспорте, метро или самолёте. realme Buds Air Pro способны работать до 25 часов на одном заряде. До 100% могут зарядиться за час. За 10 минут от кейса наушники можно зарядить для полутора часов работы. Realme Buds Air Pro будут доступны в чёрном и белом цветах. Стоимость их составит 7990 рублей. До 8 марта будет действовать цена в 7190 рублей.