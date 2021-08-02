Realme привезла в Россию новые недорогие умные часы

Модель realme Watch 2 получила 1,4-дюймовый экран разрешением на 320 × 320 точек. У realme Watch 2 Pro экран побольше — 1,75 дюйма, а разрешение выше — 320 × 385 пикселей. У часов можно установить на выбор более 100 циферблатов.

Устройства способны определять уровень кислорода в крови и мониторить пульс. Часы поддерживают до 90 режимов тренировок.

Младшая модель оснащена батареей ёмкостью 315 мАч — её должно хватать на 12 суток. В realme Watch 2 Pro стоит аккумулятор на 390 мАч. Он позволяет часам работать 14 дней без подзарядки. Часы защищены от влаги по стандарту IP68.

realme Watch 2 оценены в 5490 рублей, а realme Watch 2 Pro — в 7990 рублей. До 13 сентября умные часы можно будет купить со скидкой — за 4990 рублей и 6990 рублей соответственно.