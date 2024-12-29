Ребенку вживили уникальный кардиостимулятор

Опубликовано 29 декабря 2024, 13:301 мин.
Ребенку вживили уникальный кардиостимуляторПервый двухкамерный бессвинцовый кардиостимулятор имплантировали ребенку
Детский кардиолог Университета Калифорнии в Дэвисе Дэн Кортез имплантировал ребенку первый в мире двухкамерный бессвинцовый кардиостимулятор. Процедура была проведена 13-летнему пациенту с врожденной полной блокадой сердца — редким заболеванием, которое встречается у 1 из 15 000−22 000 детей.
Был выбран двухкамерный бессвинцовый кардиостимулятор AVEIR, который имеет меньший размер и не имеет проводов, что позволило ребенку продолжать активно заниматься спортом без ограничений. Устройство было имплантировано через правую внутреннюю яремную вену, что позволило ему быстрее восстановиться. Процедура была минимально инвазивной, и у пациента не было никаких осложнений, он вернулся к занятиям спортом всего через три месяца.
Беспроводной кардиостимулятор, одобренный FDA в 2023 году, значительно меньше традиционных устройств и запросто «поглощается» сердцем.
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Автор:Максим Многословный