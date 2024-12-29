Ребенку вживили уникальный кардиостимулятор

Был выбран двухкамерный бессвинцовый кардиостимулятор AVEIR, который имеет меньший размер и не имеет проводов, что позволило ребенку продолжать активно заниматься спортом без ограничений. Устройство было имплантировано через правую внутреннюю яремную вену, что позволило ему быстрее восстановиться. Процедура была минимально инвазивной, и у пациента не было никаких осложнений, он вернулся к занятиям спортом всего через три месяца.

Беспроводной кардиостимулятор, одобренный FDA в 2023 году, значительно меньше традиционных устройств и запросто «поглощается» сердцем.

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