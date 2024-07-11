Редактирование генов исправило мутацию в клетках легких человека

Используя праймированное редактирование (prime editing) - технику, позволяющую точно изменять геном, не вызывая двуцепочечных разрывов ДНК, - команда исправила мутацию в клетках легких человека, восстановив функцию клеток до уровня, сопоставимого с тем, который достигается при использовании ведущего на сегодняшний день препарата Trikafta. Однако в отличие от Trikafta, который требует ежедневного приема и может иметь серьезные побочные эффекты, этот новый подход может предложить одноразовое и постоянное решение проблемы.

Дальнейшие шаги связаны с разработкой механизмов доставки механизма "прайм-редактирования" для воздействия на клетки легких в живых организмах.

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