Редактирование генов помогло снизить уровень «плохого» холестерина

Исследуемый препарат VERVE-101 использует технологию CRISPR для воздействия на ген пропротеинконвертазы субтилизин/кексин 9-го типа (PCSK9), регулирующий уровень ЛПНП. Результаты исследования свидетельствуют о значительном снижении уровня ЛПНП, которое может сохраняться в течение многих лет.

Вместо ежедневного приема лекарств такая однократная терапия может предложить новый подход к снижению уровня ЛПНП. Пока исследование продолжается, ученые с оптимизмом оценивают потенциал этого генно-редактирующего лечения, которое станет альтернативой существующим методам лечения лиц с генетической предрасположенностью к повышенному уровню холестерина.

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