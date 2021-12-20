Редис оказался способен защитить от рака

Как пишет автор, о пользе редиса для здоровье человека известно уже давно. Этот овощ применялся в различных целях ещё в Древнем Риме и Древнем Египте. У редиса действительно есть множество свойств, благодаря которым он оказывает положительное влияние на организм. Одно из них - предотвращение образования раковых клеток, благоадря чему снижается вероятность развития рака молочной железы, поджелудочной железы, толстой кишки. Кроме того, он:

Обладает антиоксидантным эффектом.

При регулярном его употреблении организм очищается от токсинов.

Благодаря мочегонным свойствам выводит из организма вредные вещества и препятствует образованию в почках камней.