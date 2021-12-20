Редис оказался способен защитить от рака

Фитнес и здоровье
Вчера в 22:40
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Редис оказался способен защитить от ракаТакже этот продукт имеет большое количество полезных свойств
Как утверждает турецкое издание Haber7, редис является очень полезным продуктом. Помимо предотвращения рака, он обладает, например, способностью очищать организм от вредных веществ. Подробнее - в статье.
Как пишет автор, о пользе редиса для здоровье человека известно уже давно. Этот овощ применялся в различных целях ещё в Древнем Риме и Древнем Египте. У редиса действительно есть множество свойств, благодаря которым он оказывает положительное влияние на организм. Одно из них - предотвращение образования раковых клеток, благоадря чему снижается вероятность развития рака молочной железы, поджелудочной железы, толстой кишки. Кроме того, он:
- Обладает антиоксидантным эффектом.
- При регулярном его употреблении организм очищается от токсинов.
- Благодаря мочегонным свойствам выводит из организма вредные вещества и препятствует образованию в почках камней.
- Поддерживает работу сердечно-сосудистой системы в нормальном состоянии.
- Содержит витамин С и снижает риск заражения гриппом и простудой.
- Полезен при анемии.
- Повышает сопротивляемость организма астме, бронхиту.
- Сок редиса оказывается полезным при мокроте и кашле.
- Благотворно влияет на пищеварительную систему, в том числе устраняет запор.
- Уменьшает вероятность выкидыша и преждевременных родов.
- Улучшает состояние кожи и волос.
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Источник: ИноСМИ