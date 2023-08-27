Ремешок ваших часов — рай для бактерий

Исследование, в ходе которого изучались ремешки, изготовленные из различных материалов, таких как резина, ткань, кожа, пластик, золото и серебро, показало, что 95% всех ремешков были заражены бактериями. Наиболее распространенным видом бактерий был Staphylococcus spp, который может приводить к стафилококковым инфекциям и присутствовал на 85% ремешков. Кроме того, на 30% лент были обнаружены бактерии pseudomonas aeruginosa, вызывающие пневмонию и другие инфекции, а на 60% - E. coli.

Наибольшее количество бактерий было обнаружено на ремешках из ткани, резины и пластика, в то время как на металлических ремешках бактерий было очень мало.

Исследователи подчеркивают важность регулярной дезинфекции браслетов для снижения риска бактериального заражения.

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