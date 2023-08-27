Фитнес и здоровье
18:50, 27 августа 2023
1 мин.

Ремешок ваших часов — рай для бактерий

Чистите их часто

Недавнее исследование, проведенное учеными из Атлантического университета Флориды, показало, что ремешки Apple Watch (и не только) могут быть местом размножения опасных бактерий.

Ремешок ваших часов — рай для бактерий

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Исследование, в ходе которого изучались ремешки, изготовленные из различных материалов, таких как резина, ткань, кожа, пластик, золото и серебро, показало, что 95% всех ремешков были заражены бактериями. Наиболее распространенным видом бактерий был Staphylococcus spp, который может приводить к стафилококковым инфекциям и присутствовал на 85% ремешков. Кроме того, на 30% лент были обнаружены бактерии pseudomonas aeruginosa, вызывающие пневмонию и другие инфекции, а на 60% - E. coli.

Наибольшее количество бактерий было обнаружено на ремешках из ткани, резины и пластика, в то время как на металлических ремешках бактерий было очень мало.

Исследователи подчеркивают важность регулярной дезинфекции браслетов для снижения риска бактериального заражения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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