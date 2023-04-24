Решили похудеть? Вам поможет льняное масло

Решили похудеть? Вам поможет льняное маслоИ это не единственное его полезное для здоровья свойство
Льняное масло лучше всего употреблять каждый день. И вот почему.
В состав льняного масла входят жирные кислоты, а также макро- и микроэлементы. И если вы не любите рыбу, то получить омега-3 вы сможете и из этого масла.
Обычно рекомендуется льняное масло употреблять на голодный желудок. В частности, одну-две столовые ложки за 20-30 минут до первого приёма пищи за день.
Вот чем ещё полезно для организма льняное масло.
Помощь в похудении. Всё это возможно за счёт олеиновой кислоты омега-9, линолевой кислоты омега-6, альфа-линоленовой кислоты омега-3.
Защита от болезней сердца и сосудов. Известно, что льняное масло помогает снизить уровень холестерина, привести в норму давление, улучшить здоровье и эластичность кровяных сосудов.
Поддержание женского здоровья. В состав льняного масла входит лигнин. Он приводит в норму гормональный фон. Также женщины в результате легче переносят менопаузу и боли во время менструации.
Поддержание красоты и молодости. Благодаря льняному маслу можно нормализовать работу сальных желез. Маски, приготовленные на основе этого масла, оказывают на организм защитное, омолаживающее, антибактериальное действие. Кроме того, льняное масло полезно для бровей и ресниц.
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