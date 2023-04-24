Решили похудеть? Вам поможет льняное масло

В состав льняного масла входят жирные кислоты, а также макро- и микроэлементы. И если вы не любите рыбу, то получить омега-3 вы сможете и из этого масла.

Обычно рекомендуется льняное масло употреблять на голодный желудок. В частности, одну-две столовые ложки за 20-30 минут до первого приёма пищи за день.

Вот чем ещё полезно для организма льняное масло.

Помощь в похудении. Всё это возможно за счёт олеиновой кислоты омега-9, линолевой кислоты омега-6, альфа-линоленовой кислоты омега-3.

Защита от болезней сердца и сосудов. Известно, что льняное масло помогает снизить уровень холестерина, привести в норму давление, улучшить здоровье и эластичность кровяных сосудов.