Респираторные бактерии научились управлять иммунитетом человека

Исследование, проведенное на тканях носа человека в лабораторных условиях, показало, что живая H. influenzae подавляет выработку молекул воспаления, которые обычно запускают иммунный ответ при инфекции. Напротив, мертвая бактерия вызывала быстрый иммунный ответ.

По словам соавтора работы, Питера Слая, способность H. influenzae сохраняться в клетках дыхательных путей способствует развитию хронических инфекций, особенно затрагивающих уязвимые группы населения.

Полученные результаты открывают путь для будущих исследований, направленных на разработку методов лечения, которые улучшат иммунное распознавание и ответную реакцию для эффективной борьбы с этими инфекциями.

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