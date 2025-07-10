Ревень поможет в борьбе с «неубиваемыми» бактериями в сточных водах

Опубликовано 10 июля 2025, 17:591 мин.
Ревень поможет в борьбе с «неубиваемыми» бактериями в сточных водахНа что он способен
Учёные из США обнаружили, что природные вещества из куркумы и ревеня могут помочь бороться с опасными бактериями, устойчивыми к антибиотикам, в сточных водах. Когда люди принимают антибиотики, их остатки попадают в канализацию. Там создаются условия, при которых бактерии могут выработать устойчивость к лекарствам. Такие бактерии могут не быть опасны сами по себе, но могут передать гены устойчивости более вредным микробам, например, кишечной палочке.
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Исследователи изучали сточные воды в городе Логан, штат Юта. Они нашли несколько видов бактерий, которые оказались устойчивы ко многим антибиотикам. Так, учёные проверили 11 природных веществ и обнаружили, что лучше всего действуют куркумин (из куркумы) и эмодин (из ревеня). Эти соединения снижали рост бактерий и мешали им образовывать защитные плёнки.
Однако не все бактерии реагировали на эти вещества — особенно стойкие были так называемые грамотрицательные микробы.
Специалисты считают, что натуральные соединения могут стать частью очистки сточных вод, но нужны дополнительные исследования.
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