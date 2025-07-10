Ревень поможет в борьбе с «неубиваемыми» бактериями в сточных водах

Исследователи изучали сточные воды в городе Логан, штат Юта. Они нашли несколько видов бактерий, которые оказались устойчивы ко многим антибиотикам. Так, учёные проверили 11 природных веществ и обнаружили, что лучше всего действуют куркумин (из куркумы) и эмодин (из ревеня). Эти соединения снижали рост бактерий и мешали им образовывать защитные плёнки.

Однако не все бактерии реагировали на эти вещества — особенно стойкие были так называемые грамотрицательные микробы.

Специалисты считают, что натуральные соединения могут стать частью очистки сточных вод, но нужны дополнительные исследования.

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