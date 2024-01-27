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Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 января 2024, 23:15
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Революционная микроскопная технология изучит клетки, как никогда прежде

С помощью двухцветной инфракрасной фототермической микроскопии
Группа южнокорейских исследователей разработала двухцветную инфракрасную фототермическую микроскопию (2C-IPM) — революционную технику микроскопии, которая позволяет напрямую наблюдать нейтральные липиды в липидных каплях (ЛК) живых клеток. Этот прорыв открывает огромные перспективы для углубления понимания метаболизма липидов и их роли в различных клеточных процессах и заболеваниях.

Традиционно исследователи полагались на флуоресцентную микроскопию для изучения ЛК, но этот метод имеет свои ограничения, включая фотообесцвечивание и неточный анализ липидов. 2C-IPM, с другой стороны, использует инфракрасный (ИК) спектроскопический метод, исключающий необходимость использования флуоресцентных красителей и позволяющий проводить долгосрочные наблюдения с высоким разрешением за синтезом липидов в отдельных ЛК.

Используя 2C-IPM, исследователи изучили влияние избытка жирных кислот на синтез липидов в клетках. Используя изотопное мечение, они смогли отличить вновь синтезированные липиды от ранее существовавших, показав, что клетки отвечают на липидную токсичность усилением синтеза липидов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Institute for Basic Science
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
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#разработка