Революционная микроскопная технология изучит клетки, как никогда прежде

Традиционно исследователи полагались на флуоресцентную микроскопию для изучения ЛК, но этот метод имеет свои ограничения, включая фотообесцвечивание и неточный анализ липидов. 2C-IPM, с другой стороны, использует инфракрасный (ИК) спектроскопический метод, исключающий необходимость использования флуоресцентных красителей и позволяющий проводить долгосрочные наблюдения с высоким разрешением за синтезом липидов в отдельных ЛК.

Используя 2C-IPM, исследователи изучили влияние избытка жирных кислот на синтез липидов в клетках. Используя изотопное мечение, они смогли отличить вновь синтезированные липиды от ранее существовавших, показав, что клетки отвечают на липидную токсичность усилением синтеза липидов.

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