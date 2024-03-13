Режим сна повлиял на долгосрочные риски для здоровья

Режим сна повлиял на долгосрочные риски для здоровьяКак лучше спать
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Хорошо спящие: последовательные привычки сна с достаточной продолжительностью и качеством.
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Спящие в выходные дни: нерегулярный режим сна, когда короткий сон в будние дни компенсируется более продолжительным сном в выходные.
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Спящие с бессонницей: малая продолжительность сна, дневная усталость и трудности с засыпанием — признаки клинической бессонницы.
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Спящие: преимущественно крепкий сон с частыми дневными снами.
Исследование выявило тесную связь между бессонницей и более высокой вероятностью развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и депрессия. Исследование также выявило связь между режимом сна и социально-экономическими факторами. Взрослые с низким уровнем образования или сталкивающиеся с безработицей чаще попадали в категорию людей, страдающих бессонницей, в то время как пожилые люди и пенсионеры были склонны к недосыпанию.
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